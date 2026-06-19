NEET री-एग्जाम के दौरान Telegram पर अस्थायी बैन बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

दरअसल, नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। लेकिन इसके बाद पेपर लीक के आरोप लगाए गए। फिर 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। इसके तहत केंद्र सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। 3 मई को हुई परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी में टेलीग्राम ऐप के इस्तेमाल का आरोप भी लगा है।