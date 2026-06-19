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PM नरेंद्र मोदी ने दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। दिल्ली में जगह-जगह सड़कों पर राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं।

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भारत

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Pushpankar Piyush

Jun 19, 2026

Pm Modi Rahul Gandhi

पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी (ANI Photo)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने राहुल की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के 10 जनपथ रोड पर बधाई देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं, वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के फोटो पर दूध का अभिषेक किया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दी LoP राहुल गांधी को बधाई

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और अनसुनी आवाजों के लिए आपकी बेबाक लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने की परंपरा, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की भावना आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है। लोगों के साथ लगातार जुड़ाव और सत्ता के सामने सच बोलने के आपके साहस के जरिए, आपने हमेशा सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों की वकालत की है। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, शक्ति और देश की सेवा में लंबी उम्र प्रदान करे।

अशोक गहलोत ने बधाई देते हुए राहुल को बताया सशक्त आवाज

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए अथक संघर्ष करने वाले राहुल गांधी पूरे देश में उन लोगों की सशक्त आवाज बन गए हैं जिनकी बात पहले सुनी नहीं जाती थी। संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। मैं उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए निरंतर शक्ति की कामना करता हूं।

सचिन पायलट ने भी दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाल एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। किसानों के अधिकारों, छात्र शक्ति एवं युवाओं के उज्ज्वल भविष्य तथा दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का आपने जो महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाया है, उसमें आपको निरंतर सफलता प्राप्त हो। देश और समाज की उन्नति एवं विकास में आपका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

सीएम विजय ने भी दी राहुल गांधी को बधाई

तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय ने एक्स पर लिखा कि मेरे प्यारे भाई, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप, जो हमारे महान देश भारत की प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, आपके सभी प्रयासों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन ढंग से सेवा करने की क्षमता की कामना करता हूं।

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Updated on:

19 Jun 2026 11:09 am

Published on:

19 Jun 2026 10:05 am

Hindi News / National News / PM नरेंद्र मोदी ने दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई

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