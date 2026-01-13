उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश की कमी: हिमालयी ग्लेशियरों पर बढ़ता संकट, 2 अरब लोगों के पानी की चिंता

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के हालिया आंकड़े उत्तर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। दिसंबर के महीने में उत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी से मार्च के बीच उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में औसत से 86% कम बारिश और बर्फबारी होगी। साल 1971 से 2020 के बीच उत्तर भारत का एलपीए (लॉन्ग पीरियड एवरेज) 184.3 मिमी था। IIT जम्मू के शोध के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में उत्तर-पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी में 25% की कमी आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2024-2025 की सर्दियों में बर्फ के टिकने की दर सामान्य से 24% कम रही, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम है। पिछले पांच में से चार सालों में यह दर सामान्य से नीचे ही रही है।