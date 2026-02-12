सीएम ममता बनर्जी ने मांगा न्याय, कहा- मैं दुखी, क्रोधित और आहत हूं..

'एक्स' पर किए गए पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा, "मैं दुखी, क्रोधित और आहत हूं कि पुरुलिया के बंदवान निवासी 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की महाराष्ट्र के पुणे में बर्बर हत्या कर दी गई। यह घृणा अपराध से कम नहीं है। एक युवा को उसकी भाषा, पहचान और जड़ों के लिए शिकार बनाया गया, प्रताड़ित किया गया और मारा गया। यह सीधे उस माहौल का परिणाम है, जहां विदेशी विरोध को हथियार बनाया गया है और निर्दोषों को निशाना बनाया जाता है।"