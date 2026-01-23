23 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

‘आज तक हमें पता नहीं 1945 के बाद…’, ‘नेताजी’ की जयंती पर भावुक हुईं CM ममता, केंद्र सरकार से कर दी बड़ी अपील

Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भावुक पोस्ट में कहा- मैं देशभक्त नेताजी को दिल से नमन करती हूं। वे बंगाल, देश और दुनिया के लिए एक भावना हैं, लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 23, 2026

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भावुक हुईं सीएम ममता बनर्जी। (फोटो- ANI/X)

Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti: आज यानी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर के तमाम नेता उन्हें याद कर रहे हैं। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 'नेताजी' को लेकर एक भवुक पोस्ट किया है।

बनर्जी ने कहा कि देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें दिल से नमन करती हूं और श्रद्धांजलि देती हूं। नेताजी बंगाल, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक भावना हैं। लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।

सीएम ममता ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- वह जानते थे कि देश का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, देश का मतलब केवल मुसलमान नहीं है। देश का मतलब है पुरुष, औरतें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, तमिल, गुजराती, बंगाली, आदि।

सेक्युलरिज्म और भाईचारे की निशानी थी आजाद हिंद फौज

एक्स पोस्ट में ममता ने आगे लिखा- नेताजी की आजाद हिंद फौज सेक्युलरिज्म और भाईचारे की निशानी थी। जहां हिंदू-मुसलमान, सिख-ईसाई, अमीर-गरीब, मर्द-औरतें, सभी नस्ल, धर्म, जाति और समुदाय के लोग देश के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े।

पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि अगर हम सच में नेताजी का सम्मान करना चाहते हैं, तो हम सभी का फर्ज है कि हम एकता, भाईचारे और मेलजोल के उनके आदर्शों पर चलें। जाति, धर्म या जेंडर से परे, हम सब भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है।

सीएम ममता ने आगे कहा- हमारी सरकार ने उनकी याद में श्रद्धांजलि देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अलीपुर म्यूजियम में जेल में जिस सेल में नेताजी रहते थे, उसे ठीक करके आम लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया है।

मोबाइल/टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपये दे रही है ममता सरकार

ममता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक एग्ज़िबिशन लगाई गई है, उनकी किताब ‘तरुणेर स्वप्नो’ का अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है और भी बहुत कुछ किया गया है और किया जा रहा है। इसी सिलसिले में, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ‘तरुणेर स्वप्नो’ नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसमें राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के ग्यारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मोबाइल/टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपये देती है।

केंद्र सरकार से सीएम ममता ने क्या कर दी अपील?

वहीं, केंद्र सरकार से अपील करते हुए सीएम ममता ने कहा कि यह हम सभी के लिए दुख की बात है कि नेताजी के गायब होने का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है।

उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि 1945 के बाद उनके साथ क्या हुआ। यह सभी के लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन हमने बहुत पहले ही सभी सरकारी फाइलें पब्लिक कर दी हैं। मैं फिर से भारत सरकार से नेताजी से जुड़ी सभी जानकारी को डीक्लासिफाई करने की अपील करूंगी।

सुभाष चन्द्र बोस

23 Jan 2026 09:43 am

