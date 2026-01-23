‘आज तक हमें पता नहीं 1945 के बाद…’, ‘नेताजी’ की जयंती पर भावुक हुईं CM ममता, केंद्र सरकार से कर दी बड़ी अपील

ममता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक एग्ज़िबिशन लगाई गई है, उनकी किताब ‘तरुणेर स्वप्नो’ का अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है और भी बहुत कुछ किया गया है और किया जा रहा है। इसी सिलसिले में, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ‘तरुणेर स्वप्नो’ नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसमें राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के ग्यारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मोबाइल/टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपये देती है।