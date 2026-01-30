ममता सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम, केंद्र सरकार के पक्ष में आया कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

बता दें कि अदालत में यह याचिका सुब्रत साहा ने दायर की थी। जो एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं। उन्होंने ममता सरकार पर बाड़ लगाने के लिए जमीन का कब्जा सौंपने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। उनके अनुसार, इससे तस्करी और सीमा पार घुसपैठ बढ़ी है।