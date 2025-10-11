Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले में सीएम नायब सैनी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

सीएम सैनी कहा कि वाई पूरन कुमार के शोक संतप्त परिवार ने न्याय की मांग की है और उन्हें पूर्ण एवं निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है।

2 min read

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Ashib Khan

Oct 11, 2025

सीएम नायब सिंह सैनी (Photo-IANS)

Haryana IPS Officer Suicide: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने नायब सरकार पर निशाना साधा है और सिस्टम को लेकर सवाल उठाया है। नेताओं का उनके परिजनों से मिलने का सिलसिला भी चालू है। इस मामले में सीएम नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने शोक व्यक्त किया और मृत्यु को एक "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" बताया तथा पीड़ित परिवार को सख्त कार्रवाई और न्याय का आश्वासन दिया।

क्या बोले सीएम सैनी

सीएम सैनी कहा कि वाई पूरन कुमार के शोक संतप्त परिवार ने न्याय की मांग की है और उन्हें पूर्ण एवं निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा- अपराधी चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम करेगी। इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित परिवार से मिले चंद्रशेखर

शनिवार को आजाद समाज पार्टी ( कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रेशखर आजाद ने आईपीएस अधिकारी पूरन के परिवार वालों से मिले और कहा- यह न केवल चंडीगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए दुखद है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। 

मायावती ने भी जताया दुख

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने कहा कि हरियाणा में जाति आधारित उत्पीड़न के कारण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की कथित आत्महत्या ने देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि दलित और बहुजन समुदाय इस घटनाक्रम से विशेष रूप से आक्रोशित हैं।

कांग्रेस ने उठाया सवाल

कांग्रेस ने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा- ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है। जब न्याय की बात होती है तो क्या यहां पर न्याय नहीं मिलेगा। परिवार शवगृह जाता है और वहां पर शव नहीं मिलता है, पुलिस उसे उठाकर लेकर गई है तो न्याय कब और कैसे मिलेगा? सब सबूत सामने रखा हुआ है। 

उन्होंने आगे कहा- जब एक आला अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है उसको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया जाता है जिससे उन्हें इंसाफ की उम्मीद न हुई और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आप सोच सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। सरकार अब जवाब दे। बता दें कि शैलजा ने भी आईपीएस अधिकारी के परिजनों से मुलाकात की थी।

ये भी पढ़ें

IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामला: जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन, ये अफसर करेगा लीड
राष्ट्रीय
IPS Y Puran Kumar Death Mystery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Oct 2025 07:32 pm

Published on:

11 Oct 2025 07:31 pm

Hindi News / National News / दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले में सीएम नायब सैनी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बीजेपी सरकार ने अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

राष्ट्रीय

महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: AIMIM का बड़ा ऐलान, कहा- 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी

राष्ट्रीय

साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

राष्ट्रीय

औरंगाबाद की सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत और 4 लापता

Bihar boat accident
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.