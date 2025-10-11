दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले में सीएम नायब सैनी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Haryana IPS Officer Suicide: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने नायब सरकार पर निशाना साधा है और सिस्टम को लेकर सवाल उठाया है। नेताओं का उनके परिजनों से मिलने का सिलसिला भी चालू है। इस मामले में सीएम नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने शोक व्यक्त किया और मृत्यु को एक "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" बताया तथा पीड़ित परिवार को सख्त कार्रवाई और न्याय का आश्वासन दिया।