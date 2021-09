Coal Scam: ममता के मंत्री मलय घटक ED के सामने नहीं हुए पेश, जानिए क्या बताई वजह

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के कथित कोयला घोटाले ( Coal Scam ) की जांच कर रही ईडी ( ED ) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के कानून मंत्री मलय घटक (Law Minister Moloy Ghatak) को मंगलवार को दिल्ली दफ्तर तलप किया था। लेकिन मलय घटक ईडी के ऑफिस में हाजिर नहीं हुए।

टीएमसी नेता ने कहा कि वे ईडी पूछताछ करना चाहती है तो कोलकाता आकर करे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिं के जरिए वे उपलब्ध हो सकते हैं। इससे पहले ईडी ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी।

