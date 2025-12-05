मौसम मारेगा पलटी: 6, 7 और 8 दिसंबर को पड़ेगी कड़ाके की ठंड-घना कोहरा, इन राज्यों में सर्दी दिखाएगी तेवर

Cold wave and dense fog warning issued by IMD
ठंड ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। इस बार मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिश होने से हर बार से ज़्यादा सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान है और इसी बीच कई राज्यों में अब ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर दिखने लगा है। अब मौसम पलटी मारेगा और सर्दी तेवर दिखाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 6, 7 और 8 दिसंबर को कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चेतावनी (Cold Wave And Dense Fog Warning) जारी की है।
मानसून में शानदार बारिश के बाद अब राजस्थान में जोरदार सर्दी पड़ने वाली है। राज्य में अब मौसम पलटी मारेगा और सर्दी तेवर दिखाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 6, 7 और 8 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा।
देश की राजधानी भी अब अच्छी बारिश का बाद अब जोरदार सर्दी का स्वागत करने के लिए तैयार है। दिल्ली में अब मौसम पलटी मारेगा और सर्दी तेवर दिखाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है।
देश के अन्य राज्यों में भी मौसम पलटी मारेगा और सर्दी तेवर दिखाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 6, 7 और 8 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 3 दिन सर्दी तेवर दिखाएगी और तापमान गिरेगा। इन राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार