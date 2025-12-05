मौसम मारेगा पलटी: 6, 7 और 8 दिसंबर को पड़ेगी कड़ाके की ठंड-घना कोहरा, इन राज्यों में सर्दी दिखाएगी तेवर

ठंड ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। इस बार मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिश होने से हर बार से ज़्यादा सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान है और इसी बीच कई राज्यों में अब ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर दिखने लगा है। अब मौसम पलटी मारेगा और सर्दी तेवर दिखाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 6, 7 और 8 दिसंबर को कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चेतावनी (Cold Wave And Dense Fog Warning) जारी की है।