सावधान! 10 जनवरी तक और सताएगी भीषण शीतलहर, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया गंभीर अलर्ट

IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी और तीव्र होगी। अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में घना कोहरा और शीत लहर बनी रहेगी, तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 6-9 जनवरी तक, जबकि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी तक स्थिति गंभीर रहेगी। यहां 10 जनवरी के बाद राहत मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा और तापमान में वृद्धि संभावित है।