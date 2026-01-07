7 जनवरी 2026,

बुधवार

सावधान! 10 जनवरी तक और सताएगी भीषण शीतलहर, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया गंभीर अलर्ट

उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक! IMD ने राजस्थान, MP और UP सहित कई राज्यों के लिए 10 जनवरी तक गंभीर शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तापमान में 5 डिग्री की भारी गिरावट और स्कूलों में छुट्टियों के बीच जानें आपको इस भीषण गलन से कब मिलेगी राहत। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी और आने वाले 5 दिनों का पूरा हाल यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 07, 2026

Cold Wave Warning issued by IMD

Cold Wave Warning issued by IMD

IMD Cold Wave Alert 10 January: देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मंगलवार को कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान से 3 से 5 डिग्री की गिरावट के कारण उत्तरी, मध्य और पूर्वी भाग के राज्यों में रातें जमाव बिन्दु पर आ गई है तो दिन के समय गलन बढ़ने से सर्दी कहर ढा रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट और कम दृश्यता के कारण पिछले कई दिनों से हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि घने कोहरे और 'खराब' AQI (240-350) ने स्थिति को और विकट बना दिया।

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए छुट्टियां बढ़ाई गई है तो कुछ शहरों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।

IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी और तीव्र होगी। अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में घना कोहरा और शीत लहर बनी रहेगी, तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 6-9 जनवरी तक, जबकि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी तक स्थिति गंभीर रहेगी। यहां 10 जनवरी के बाद राहत मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा और तापमान में वृद्धि संभावित है।

खुले इलाकों पर ज्यादा कहर

कई राज्यों में तापमान यंत्रों से शहरों में दर्ज किए जा रहे तापमान की तुलना में खुले इलाकों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों के तापमान में काफी अन्तर महसूस किया जा रहा है। जो अमूमन रिकार्ड में नहीं आ रहा। जबकि हालात कुछ ज्यादा ही विकट हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी के तीखे तेवर से न केवल जनजीवन बेहाल है, बल्कि रात के समय पाला पड़ने से फसलों में नुकसान की आशंका भी बढ़ी हुई है।

