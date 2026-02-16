‘पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिल रहा?’ कांग्रेस के अंदर बड़ा बवाल शुरू, अय्यर ने राहुल को भी नहीं छोड़ा

पवन खेड़ा और राहुल गांधी। (फोटो- ANI)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान से पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के टॉप लीडर को सीधे तौर पर घेरा है।
मणिशंकर अय्यर ने तिरुवनंतपुरम से सोशल मीडिया पर लिखा- आप उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जो केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के सरदार पटेल के तौर पर चुनती है? और आप उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जिसे पवन खेड़ा के अलावा कोई और स्पोक्सपर्सन नहीं मिल रहा है?
इस पोस्ट से कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है। इन तीखी बातों का मतलब निकाला जा रहा है कि ये सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा को टारगेट कर रही हैं। इस पोस्ट ने केरल में राजनीतिक रूप से सेंसिटिव समय में कांग्रेस के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है।
अय्यर ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए केरल में लेफ्ट सरकार को 'राजीवियन सरकार' बताया। उन्होंने कहा कि इसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के डीसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस विजन को पूरा किया है।
अय्यर के बगल में राज्य के लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट मिनिस्टर एम बी राजेश और पूर्व राज्य फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसाक बैठे थे।
उन्होंने कहा कि सिर्फ चार राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ने उस विजन को सही मायने में लागू किया है और वे सभी दक्षिण भारत में हैं।
उन्होंने आगे कहा कि केरल गवर्नेंस इंडिकेटर्स पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही, अय्यर ने कहा कि एक कांग्रेसी होने के नाते, वह चाहेंगे कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्ता में वापस आए।
इसके साथ, अय्यर को यह भी कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ऑफिस में वापस आने की संभावना है। उन्होंने विजयन को समझदार बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोबारा चुनी गई सरकार विदेश में डेलीगेशन भेजने सहित ग्लोबल आउटरीच की कोशिशें जारी रखेगी।
अय्यर ने कहा- मेरी धोती के बॉर्डर पर भी कांग्रेस का तिरंगा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं की आलोचना के बावजूद अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को दिखाते हुए यह बात कही।
उनकी आलोचना कांग्रेस नेता शशि थरूर तक पहुंची, जिन्हें उन्होंने 'सबसे बड़ा करियरिस्ट' बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की।
इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया जाता है, तो वह सोचेंगे कि अपनी आवाज कैसे सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए।
