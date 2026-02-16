16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिल रहा?’ कांग्रेस के अंदर बड़ा बवाल शुरू, अय्यर ने राहुल को भी नहीं छोड़ा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने सोशल मीडिया पर पार्टी लीडरशिप पर तीखा हमला बोला। तिरुवनंतपुरम से पोस्ट में उन्होंने पूछा: ऐसी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जो केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के सरदार पटेल के रूप में चुनती है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 16, 2026

पवन खेड़ा और राहुल गांधी। (फोटो- ANI)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान से पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के टॉप लीडर को सीधे तौर पर घेरा है।

मणिशंकर अय्यर ने तिरुवनंतपुरम से सोशल मीडिया पर लिखा- आप उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जो केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के सरदार पटेल के तौर पर चुनती है? और आप उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जिसे पवन खेड़ा के अलावा कोई और स्पोक्सपर्सन नहीं मिल रहा है?

ताजा पोस्ट से कांग्रेस में बढ़ी हलचल

इस पोस्ट से कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है। इन तीखी बातों का मतलब निकाला जा रहा है कि ये सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा को टारगेट कर रही हैं। इस पोस्ट ने केरल में राजनीतिक रूप से सेंसिटिव समय में कांग्रेस के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है।

अय्यर ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए केरल में लेफ्ट सरकार को 'राजीवियन सरकार' बताया। उन्होंने कहा कि इसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के डीसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस विजन को पूरा किया है।

क्या बोले अय्यर?

अय्यर के बगल में राज्य के लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट मिनिस्टर एम बी राजेश और पूर्व राज्य फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसाक बैठे थे।

उन्होंने कहा कि सिर्फ चार राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ने उस विजन को सही मायने में लागू किया है और वे सभी दक्षिण भारत में हैं।

उन्होंने आगे कहा कि केरल गवर्नेंस इंडिकेटर्स पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही, अय्यर ने कहा कि एक कांग्रेसी होने के नाते, वह चाहेंगे कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्ता में वापस आए।

अय्यर ने केरल सीएम की तारीफ की

इसके साथ, अय्यर को यह भी कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ऑफिस में वापस आने की संभावना है। उन्होंने विजयन को समझदार बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोबारा चुनी गई सरकार विदेश में डेलीगेशन भेजने सहित ग्लोबल आउटरीच की कोशिशें जारी रखेगी।

अय्यर ने कहा- मेरी धोती के बॉर्डर पर भी कांग्रेस का तिरंगा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं की आलोचना के बावजूद अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को दिखाते हुए यह बात कही।

थरूर को भी कांग्रेस नेता ने सुनाया

उनकी आलोचना कांग्रेस नेता शशि थरूर तक पहुंची, जिन्हें उन्होंने 'सबसे बड़ा करियरिस्ट' बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की।

इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया जाता है, तो वह सोचेंगे कि अपनी आवाज कैसे सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए।

ये भी पढ़ें

सियासी बवाल के बाद अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया न्योता! बोले- किसी भी मंच पर आएं और बहस कर लें
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

16 Feb 2026 05:14 pm

Hindi News / National News / ‘पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिल रहा?’ कांग्रेस के अंदर बड़ा बवाल शुरू, अय्यर ने राहुल को भी नहीं छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.