चुनावी राज्यों में कांग्रेस में गहरी दरार! असम से केरल तक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू

मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस में बवाल मच गया है। उन्होंने पिनरायी विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार की तारीफ करते हुए तीसरी बार सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी कर दी। हालांकि कांग्रेस समर्थित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) चुनाव में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रहा है। अय्यर ने कहा कि “कांग्रेसी होने के नाते मैं UDF की जीत चाहता हूं, लेकिन गांधीवादी होने के नाते सच बोलना मेरा कर्तव्य है।”