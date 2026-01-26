“आलाकमान से मिलना आसान नहीं..” इस कांग्रेस नेता ने मिलाया पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद के सुर में सुर

पार्टी छोड़ने के बाद राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद को नेतृत्व की कार्यप्रणाली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का साथ मिला है। अल्वी ने रविवार को कहा कि शीर्ष नेतृत्व तक सीमित पहुंच ने पार्टी में कम्युनिकेशन गैप पैदा कर दिया है। कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि कांग्रेस आलाकमान से मिलना आसान नहीं है। अल्वी ने कहा कि उन्होंने शकील अहमद का बयान नहीं देखा है, लेकिन पार्टी में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां मुद्दों पर चर्चा हो सके। यदि लोग अपनी चिंताएं व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे कहां जाएं? हर कोई सीडब्ल्यूसी का सदस्य नहीं है।