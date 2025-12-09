नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कांग्रेस के इस बड़े नेता ने भेजा कानूनी नोटिस, जानें पूरा मामला

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को रंधावा के वकील ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया, “7 और 8 दिसंबर को, आपने मीडिया से बातचीत के दौरान मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक बयान दिए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारण और रिपोर्टिंग की गई। खास तौर पर, आपने आरोप लगाया कि मेरे मुवक्किल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार किया, जिसमें पैसे के बदले पार्टी के टिकट बांटना भी शामिल है। ये बयान बिना किसी सबूत या आधार के दिए गए थे और मेरे मुवक्किल के चरित्र और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से दिए गए थे।"