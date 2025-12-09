9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कांग्रेस के इस बड़े नेता ने भेजा कानूनी नोटिस, जानें पूरा मामला

कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को ृकानूनी नोटिस भेजा है। रंधावा का आरोप है कि सिद्धू की पत्नी ने उनके खिलाफ गलत और भ्रामक बयान दिए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Dec 09, 2025

Navjot Kaur Sidhu

नवजोत कौर सिद्धू को भेजा कानूनी नोटिस (Photo: IANS)

पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आ गई है। पार्टी विरोधी टिप्पणियों के चलते नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को निलंबित कर दिया है। इसके बाद कौर ने अमरिंदर सिंह राजा समेत प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा और पार्टी आलाकमान को गुमराह करने का आरोप लगाया।

नवजोत कौर ने दावा किया कि वह पार्टी हाईकमान के संपर्क में है और चोरों का समर्थन नहीं करेंगी। हमारी भी अपनी शर्तें हैं, क्योंकि हम भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दे सकते। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 

सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भेजा कानूनी नोटिस

इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत कौर को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कौर से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा है। 

नोटिस में क्या कहा गया?

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को रंधावा के वकील ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया, “7 और 8 दिसंबर को, आपने मीडिया से बातचीत के दौरान मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक बयान दिए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारण और रिपोर्टिंग की गई। खास तौर पर, आपने आरोप लगाया कि मेरे मुवक्किल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार किया, जिसमें पैसे के बदले पार्टी के टिकट बांटना भी शामिल है। ये बयान बिना किसी सबूत या आधार के दिए गए थे और मेरे मुवक्किल के चरित्र और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से दिए गए थे।"

इसमें आगे कहा गया है कि कौर के बयान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि के दायरे में आते हैं। 

नोटिस पर क्या बोली कौर?

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नोटिस पर नवजोत कौर ने कहा कि फिलहाल, मैं रंधावा के पास वापस जा रही हूं। वह मेरे पति के अनुयायी थे और अब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उन्हें उसी की भाषा में जवाब दूंगी।

Published on:

09 Dec 2025 08:46 pm

Hindi News / National News / नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कांग्रेस के इस बड़े नेता ने भेजा कानूनी नोटिस, जानें पूरा मामला

