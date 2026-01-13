‘BJP-चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ?’ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेता ने कहा- BJP वाले चीनियों के साथ गलबहैया कर रहे…

वहीं, सुप्रिया श्रीनेता ने आगे कहा कि चीन ने जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम वैली को अपना इलाका बताया है। यहां पिछले कई दिनों से CPEC के नाम पर चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वह लद्दाख के बाद यहां तक कैसे घुस गया? चीन इतनी हिमाकत कैसे कर रहा है? कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा- शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहां बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। मोदी जी 'लाल आंख' का क्या हुआ?