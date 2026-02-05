5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

PM Modi: पीएम मोदी पर हमला करने वाले थे कांग्रेस सांसद, न्यूज एजेंसी का दावा, प्रियंका गांधी बोलीं- बकवास बात है

लोकसभा ने गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पारंपरिक जवाब के पास कर दिया। यह 2004 के बाद पहली बार हुआ। साथ ही खुलासा हुआ कि कांग्रेस ने पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की योजना बनाई थी, जिसमें महिला सांसदों को कवर के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा था, लेकिन प्लान विफल हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 05, 2026

संसद में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। (फोटो- ANI)

लोकसभा ने गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पारंपरिक जवाब के बिना ही पास कर दिया। साल 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा में पास कर दिया गया है।

इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। न्यूज एजेंसी 'एएनआई' ने दावा किया है कि कांग्रेस लोकसभा में पीएम मोदी पर शारीरिक रूप से हमला करने की योजना बना रही थी। इसके लिए महिला सांसदों को कवर के तौर पर भेजा गया था। हालांकि, उनका प्लान फेल हो गया।

बार-बार बाधा के बाद स्थगित करनी पड़ी लोकसभा की कार्यवाही

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के संसद में मौजूद होने और लोकसभा को संबोधित करने के लिए उपलब्ध होने के बावजूद स्पीकर ने सदन को स्थगित करने का फैसला किया। यही वजह रही कि कांग्रेस सांसदों का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया।

आज भी यानी कि गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण बार-बार बाधित हुई। इसी बीच, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत शुरू किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निचले सदन में संबोधन के बिना ही प्रस्ताव पास हो गया।

पीएम मोदी से कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने की उम्मीद थी, लेकिन विपक्षी सदस्यों द्वारा बार-बार व्यवधान और नारेबाजी के कारण स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित कर दिया।

आज राज्यसभा में बोल सकते हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। इस बीच, निलंबित कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने जोर देकर कहा कि जब तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने विचार रखने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा।

क्या बोले निलंबित कांग्रेस सांसद?

टैगोर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए लोकसभा की निंदा की। उन्होंने कहा- मुझे राज्यसभा के बारे में नहीं पता। मैं एक निलंबित लोकसभा सदस्य हूं। मुझे बस इतना पता है कि हम कैसे काम करते हैं, लेकिन जब तक विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा।

'अगर राहुल मुझ पर हमला करते तो मेरे भी हाथ बंधे नहीं थे', संसद परिसर में हुई नोकझोंक पर बौखलाए केंद्रीय मंत्री
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

pm modi

Updated on:

05 Feb 2026 04:45 pm

Published on:

05 Feb 2026 04:02 pm

PM Modi: पीएम मोदी पर हमला करने वाले थे कांग्रेस सांसद, न्यूज एजेंसी का दावा, प्रियंका गांधी बोलीं- बकवास बात है

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
