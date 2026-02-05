PM Modi: पीएम मोदी पर हमला करने वाले थे कांग्रेस सांसद, न्यूज एजेंसी का दावा, प्रियंका गांधी बोलीं- बकवास बात है

टैगोर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए लोकसभा की निंदा की। उन्होंने कहा- मुझे राज्यसभा के बारे में नहीं पता। मैं एक निलंबित लोकसभा सदस्य हूं। मुझे बस इतना पता है कि हम कैसे काम करते हैं, लेकिन जब तक विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा।