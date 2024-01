लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए कांग्रेस ने लिया एक अनोखा फैसला, वोटरों से जुड़ने के लिए बनाया यह प्लान

नई दिल्लीPublished: Jan 17, 2024 04:09:01 pm Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Congress has a new plan to win Loksabha Election 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लिया है। पिछले महीने विधानसभा चुनावों के नतीजे मनमुताबिक नहीं आने के बाद कांग्रेस ने सबसे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और अब वह चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने की बात कर रही है।