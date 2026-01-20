चुनाव कहां है, आप इसे चुनाव क्यों कहते हैं? नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना

नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Photo-IANS)
BJP national president election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले अध्यक्ष का नाम तय किया और बाद में चुनाव होने की औपचारिकता निभाई, जबकि वास्तव में कोई चुनाव हुआ ही नहीं।
कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह कैसा चुनाव है? पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि चुनाव होगा। यहां चुनाव कहां है?”
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बॉस बताया है। उन्होंने कहा था कि जब पार्टी की बात आती है तो नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा, “बीजेपी में बॉस-बॉस का खेल चलता रहता है। कभी कोई बॉस होता है, कभी कोई। हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है।”
उन्होंने आगे कहा कि कभी मोहन भागवत किसी के बॉस बनते हैं, कभी मोदी किसी के बॉस बनते हैं। हमें संतों के आंसुओं की परवाह नहीं है और हम बॉस-बॉस का खेल खेल रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर भी कटाक्ष किया। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा, “ज्ञानेश कुमार विरोध में इस्तीफा देना चाहते होंगे, क्योंकि यहां उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। न वे कुछ प्रभावित कर सकते हैं और न ही कुछ ‘मैनेज’ या ‘मैनिपुलेट’ कर सकते हैं।”
इस दौरान पवन खेड़ा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गंगा स्नान से रोके जाने के विवाद का जिक्र करते हुए कहा, “हिंदू धर्म के बड़े संत आंसू बहा रहे हैं और बीजेपी ‘बिग बॉस’ का खेल खेलने में लगी है। क्या यहां कोई रियलिटी शो चल रहा है?”
बता दें कि मंगलवार को नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। वह पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दरअसल, नितिन नबीन ने बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार सरकार में कानून, शहरी विकास और आवास मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
