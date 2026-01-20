चुनाव कहां है, आप इसे चुनाव क्यों कहते हैं? नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बॉस बताया है। उन्होंने कहा था कि जब पार्टी की बात आती है तो नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा, “बीजेपी में बॉस-बॉस का खेल चलता रहता है। कभी कोई बॉस होता है, कभी कोई। हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है।”