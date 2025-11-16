कांग्रेस ने जदयू और बीजेपी से छीनी तीन सीटें और गंवा दी 16, जानें उन पर किसको हराया

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन को महज 35 सीटों पर जीत मिली है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए ने 243 में में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस ने महज 6 सीटों पर ही जीत हासिल की है। जबकि राजद को 25 पर जीत मिली है। पार्टी ने 61 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था।