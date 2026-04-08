ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत को बड़ी सफलता, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर बना ‘ब्रह्मास्त्र’

भारत के पास थोरियम का बड़ा भंडार है। यह रिएक्टर भविष्य में थोरियम के उपयोग का रास्ता तैयार करेगा, जो परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम-238 और थोरियम-232 को उपयोगी ईंधन में बदला जा सकता है। अभी रिएक्टर यूरेनियम-प्लूटोनियम फ्यूल पर चलेगा, लेकिन आगे चलकर थोरियम आधारित सिस्टम के लिए आधार तैयार करेगा। बता दें कि भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है। PFBR इस थोरियम का उपयोग करने की कुंजी है। भारत ने 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।