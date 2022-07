भारतीय संविधान के 'सेक्युलर' शब्द को लेकर बिहार में छिड़ा विवाद, कलंक बता जदयू नेता ने की हटाने की मांग

अजय आलोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर दी कि वो संविधान से 'सेक्युलर' शब्द को इस मानसून सत्र में हटा दें। भारत के संविधान की प्रस्तावना तैयार करने के दौरान इसमें ‘सेक्युलर’ शब्द का ज़िक्र नहीं किया था

बिहार में अब संविधान के 'सेक्युलर' शब्द को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। जदयू के पूर्व प्रवक्ता और पेशे से डॉक्टर अजय अलोक ने भारतीय संविधान से ‘सेकुलर’ शब्द हटाने की मांग की है। उनकी इस मांग के बाद राज्य में सियासत गरमाती नजर आ रही है। उन्होंने ट्वीट कर सेक्युलर शब्द को कलंक करार दिया है, और पूरे भारत के लोगों से अपील की है कि इसी मॉनसून सत्र में विपक्ष की मौजूदगी में इस शब्द को संविधान से हटा दिया जाए।

Controversy broke out in Bihar over the word 'secular' of Indian constitution