बीते 24 घंटे में 20 हजार से कम हुए कोरोना के नए मामले, मौत के बढ़ते ग्राफ ने बढ़ाई चिंता

देशभर में कोरोना वायरस से जंग के बीच लगातार नए मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि महामारी से मरने की वालों की तादाद एक बार फिर बढ़ रही है जो चिंता का कारण बनी हुई है।

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। नए मामलों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से इनमें गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि गिरते मामलों के कारण केंद्र और राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों को हटाने में जुटी हैं। हालांकि इसके बाद भी लोगों को सर्तक और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के हालातों की बात करें तो नए 20 हजार से कम आए हैं। जो राहत देने वाला है। लेकिन कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रखी है।

Coronavirus In India Report 19963 Fresh Cases with 673 Death last 24 Hours