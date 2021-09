Coronavirus In West Bengal: ममता सरकार ने बढ़ाई 30 सितंबर तक बढ़ाई पाबंदियां, रात 11 से सुबह 5 बजे तक Night Curfew

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus In West Bengal ) से जंग के बीच राज्य सरकारें लगातार कड़े कदम उठा रही हैं। खास तौर पर तीसरी लहर की आहट के बीच किसी भी तरह की लापरवाही की के मूड में नहीं हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है।

राज्य में लगी कोरोना पाबंदियों (Corona Restrictions) को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ-साथ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू (Night curfew) भी लागू रहेगा।

प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है, हालांकि इस अधिसूचना में राज्य में लोकल ट्रेन चलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

#COVID19 | Restrictions and relaxations in West Bengal extended up to 30th Sept.



All outdoor activities, including movement of people & vehicles shall be strictly prohibited b/w 11 pm-5 am except for health services, law & order, essential commodities & other emergency services. pic.twitter.com/OygxRFhkfO