Coronavirus In Gujarat: सूरत, राजकोट समेत गुजरात के 8 शहरों में Night Curfew का ऐलान, जानिए कब तक रहेगा लागू

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की तीसरी लहर की आहट के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। हालांकि अब तक तीसरी लहर को लेकर ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकारें किसी तरह भी तरह अनदेखी या लापरवाही करने के मूड में नहीं है। इस बीच गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के आठ बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew ) का ऐलान कर दिया गया है।

गुजरात सरकार की ओर से जारी ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक, गुजरात में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। फिलहाल 25 सितंबर यानी 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है।

Night curfew in Gujarat will be from 11 pm to 6 am in 8 major cities including Vadodara, Gandhinagar, Surat, Rajkot from Sept 15 to Sept 25 in order to curb the spread of COVID-19 cases: Gujarat govt