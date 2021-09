Bhupendra Patel Oath: भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

नई दिल्ली। भूपेंद्र पटेल ( Bhupendra Patel Oath ) गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। सोमवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजराती भाषा में ही शपथ ली। शपथ गृहण समारोह में दिल्ली से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) भी शामिल हुए। राजभवन के लॉन्ज में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

गुजरात के नए सीएम ( Gujarat New CM ) के शपथ गृहण समारोह में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराच सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर, प्रहलाद जोशी, पूर्व सीएम विजय रूपाणी, समेत तमाम छोटे-बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया।

