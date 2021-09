Bhupendra Patel Oath: गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल, अमित शाह भी होंगे शामिल

नई दिल्ली। गुजरात के नए मुख्यमंत्री ( Gujarat New CM ) भूपेन्द्र पटेल ( Bhupendra Patel Oath ) आज दोपहर 2.20 बजे राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) शपथ भी शामिल होंगे।

भूपेन्द्र पटेल सोमवार को अकेले ही शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। दरअसल नितिन पटेल भी सीएम पद की रेस में आगे चल रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है उनका नाम कटने पर वे कुछ नाराज हैं, लिहाजा भूपेंद्र पटेल उन्हें मनाने के लिए उनके निवास पहुंचे। हालांकि यहां दोनों की मुलाकात काफी गर्मजोशी के साथ हुई।

यह भी पढ़ेंः Gujarat : भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के अगले सीएम, मोदी और शाह के हैं करीबी

I'm not upset (on the party naming Bhupendra Patel as CM). I've been working in BJP since I was 18 & will keep on working. Whether I get a position in the party or not, I will continue serving in the party: Gujarat Dy CM Nitin Patel pic.twitter.com/FOmMeCIU1O