कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुत्व की आतंकी संगठनों से तुलना, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब इस मामले में उनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, कांग्रेस नेता ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या मे हिन्दुत्तव की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस इस्लामी आतंकी संगठन से की थी। अब इस मामले में दायर अर्जी पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने बख्शी का तालाब थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह आरोपी सलमान खुर्शीद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें। बता दें कि कोर्ट में सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी शिकायतकर्ता शुभांशी तिवारी ने दायर की है।

