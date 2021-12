उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति से सन्यास ले सकते हैं कांग्रेस नेता हरीश रावत, 5 जनवरी को करेंगे बड़ा ऐलान!

पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। इससे कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज हैं। अब खबरें रही हैं कि हरीश रावत 5 जनवरी को राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं।

नई दिल्ली। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। इससे कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज हैं। अब खबरें रही हैं कि हरीश रावत 5 जनवरी को राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि आज उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मन में बहुत बार विचार आता है कि अब बहुत हो गया।

harish rawat can announce retirement from politics on january 5