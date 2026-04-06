लव मैरिज के बाद बेटी को जबरदस्ती लाए मायके, रात में सोते हुए ली जान फिर हत्या को दिखाया आत्महत्या

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौदेश्वरी नाम की युवती अपने प्रेमी के साथ रिश्ते में थी, जिसे उसका परिवार स्वीकार नहीं कर रहा था। 4 मार्च को उसने घर छोड़कर अपने प्रेमी से शादी कर ली। इसके बाद परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की और 15 मार्च को माचेरला के सर्कल इंस्पेक्टर ने दोनों को ढूंढ निकाला। आरोप है कि अधिकारी ने युवती पर दबाव डालकर उसे उसके परिवार के पास वापस भेज दिया। यह फैसला बाद में उसकी जिंदगी के लिए घातक साबित हुआ।