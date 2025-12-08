दादा कर रहा था खेत में काम, पीछे से आया 14 साल का पोता और बेरहमी से कर दी हत्या

पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय करीमान पासवान के रूप में हुई है, जो दोपहर में अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका 14 वर्षीय चचेरा पोता पवन कुमार आया। कुछ देर बातचीत के बाद पवन ने करीमान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पोते ने पहले अपने दादा के हाथ पर वार किया और फिर गले और शरीर के अन्य अंगों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। करीमान, पवन के इन हमलों से नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई।