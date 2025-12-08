8 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

दादा कर रहा था खेत में काम, पीछे से आया 14 साल का पोता और बेरहमी से कर दी हत्या

Bihar Crime: बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पोते ने अपने ही दादा की बेरहमी से हत्या कर दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 08, 2025

Murder in Bihar

Murder in Bihar (Representational Photo)

बिहार (Bihar) में एक दिल दहला देने वाली घटना ने हाहाकार मचा दिया है। जहानाबाद (Jehanabad) जिले में रविवार को अपराध की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। परसविगहा थाना क्षेत्र के शिवगंज कोकरी गांव में 50 वर्षीय शख्स अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका 14 वर्षीय पोता खेत में आया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद दादा को भी नहीं थी। पोते ने अपने ही दादा की हत्या कर दी।

पोते ने बेरहमी से की दादा की हत्या

पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय करीमान पासवान के रूप में हुई है, जो दोपहर में अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका 14 वर्षीय चचेरा पोता पवन कुमार आया। कुछ देर बातचीत के बाद पवन ने करीमान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पोते ने पहले अपने दादा के हाथ पर वार किया और फिर गले और शरीर के अन्य अंगों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। करीमान, पवन के इन हमलों से नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई।

लोगों के आने पर मौके से फरार हुआ पवन

पवन को अपने पिता की हत्या करते देख करीमान की बेटी ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग भागकर वहाँ पहुंचे, लेकिन उन्हें देखकर पवन मौके से फरार हो गया।

मामले की जांच हुई शुरू

पवन ने अपने ही दादा करीमान की हत्या क्यों की, यह राज़ अभी तक नहीं खुला है। परिवार में कोई रंजिश की भी बात सामने नहीं आ रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद ही हत्या का राज़ खुलेगा। पुलिस आसपास के इलाकों में पवन को ढूंढ रही है।

Updated on:

08 Dec 2025 09:40 am

Published on:

08 Dec 2025 09:32 am

Hindi News / National News / दादा कर रहा था खेत में काम, पीछे से आया 14 साल का पोता और बेरहमी से कर दी हत्या

