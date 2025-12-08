दादा कर रहा था खेत में काम, पीछे से आया 14 साल का पोता और बेरहमी से कर दी हत्या

Murder in Bihar (Representational Photo)
बिहार (Bihar) में एक दिल दहला देने वाली घटना ने हाहाकार मचा दिया है। जहानाबाद (Jehanabad) जिले में रविवार को अपराध की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। परसविगहा थाना क्षेत्र के शिवगंज कोकरी गांव में 50 वर्षीय शख्स अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका 14 वर्षीय पोता खेत में आया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद दादा को भी नहीं थी। पोते ने अपने ही दादा की हत्या कर दी।
पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय करीमान पासवान के रूप में हुई है, जो दोपहर में अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका 14 वर्षीय चचेरा पोता पवन कुमार आया। कुछ देर बातचीत के बाद पवन ने करीमान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पोते ने पहले अपने दादा के हाथ पर वार किया और फिर गले और शरीर के अन्य अंगों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। करीमान, पवन के इन हमलों से नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई।
पवन को अपने पिता की हत्या करते देख करीमान की बेटी ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग भागकर वहाँ पहुंचे, लेकिन उन्हें देखकर पवन मौके से फरार हो गया।
पवन ने अपने ही दादा करीमान की हत्या क्यों की, यह राज़ अभी तक नहीं खुला है। परिवार में कोई रंजिश की भी बात सामने नहीं आ रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद ही हत्या का राज़ खुलेगा। पुलिस आसपास के इलाकों में पवन को ढूंढ रही है।
