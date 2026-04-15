पेड़ से बांधा और पीट-पीटकर ले ली जान, शादीशुदा महिला से अफेयर के शक में 25 साल के युवक की हत्या

पंजाब के मंसा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की कथित प्रेम संबंध के शक में हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक के एक शादीशुदा महिला से अफेयर का दावा किया जा रहा था। उसी महिला के परिवार वालों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। आरोपियों ने युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है जो कि घटना के बाद से फरार है।