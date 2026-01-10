प्लीज पापा रहम करो, हम आपकी बेटी हैं…फिर भी नहीं पसीजा बाप का दिल, रात में ही ठांय-ठांय

अमनदीप सिंह और उसका परिवार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही रात में पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। एक बिल्डर ने पहले अपनी दो मासूम बेटियों और पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। मामले का खुलासा अगली सुबह हुआ जब काम करने वाली महिला मृतक परिवार के घर पहुंची। बार-बार खटखटाने पर भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई।
मृतकों की पहचान 42 वर्षीय अमनदीप सिंह, उसकी 40 वर्षीय पत्नी जसवीर कौर और उनकी दो बेटियां, मनवीर कौर (10 वर्ष) और परमीत कौर (6 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह एक बिल्डर था और फाइनेंस का काम भी करता था। इसके अलावा अमनदीप का एक सैलून भी था। गुरुवार की सुबह सिंह परिवार के घर काम करने वाली महिला जब उनके घर पहुंची तब उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया।
कई बार खटखटाने और फोन करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो महिला ने घबराकर ऊपर की मंजिल पर रहने वाले किराएदार को मामले की जानकारी दी। इसके बाद किराएदार ने सिंह परिवार के एक पड़ोसी को इसके बारे में बताया और दोनों ने मिलकर सिंह परिवार को कई बार कॉल किया। फोन का कोई जवाब नहीं मिलने पर किराएदार और पड़ोसी ने मिलकर घर का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही लोग दरवाजा तोड़कर घर में घुसे वे हैरान रह गए।
घर में चारों तरफ खून की धाराएं बह रही थी और सिंह परिवार के सभी सदस्यों के शव जमीन पर पड़े थे। यह देखकर पड़ोसी घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस को शवों के पास एक पिस्तौल भी मिली है जिसे कब्जे में ले लिया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार, अमनदीप ने पहले अपनी पत्नी और बेटियों को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली।
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह सिद्धू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक परिवार के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने सिंह परिवार में कभी कोई लड़ाई-झगड़ा होते हुए नहीं देखा। घटना से एक शाम पहले तक परिवार हंसी-खुशी घूम रहा था सबसे बोल रहा था फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यह खतरनाक कदम उठा लिया।
