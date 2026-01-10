प्लीज पापा रहम करो, हम आपकी बेटी हैं…फिर भी नहीं पसीजा बाप का दिल, रात में ही ठांय-ठांय

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह सिद्धू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक परिवार के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने सिंह परिवार में कभी कोई लड़ाई-झगड़ा होते हुए नहीं देखा। घटना से एक शाम पहले तक परिवार हंसी-खुशी घूम रहा था सबसे बोल रहा था फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यह खतरनाक कदम उठा लिया।