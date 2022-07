नूपुर शर्मा विवाद के बाद हैकरों ने भारत के खिलाफ शुरू किया साइबर युद्ध, 2000 से ज्यादा वेबसाइट को किया हैक

नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान देने के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकरों ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। अब तक इन हैकरों ने बारत के 2000 से भी ज्यादा वेबासइट को हैक कर लिया है।

Cyber attack on India: Hackers Hacked over 2000 websites of India after Nupur Sharma Controversy