Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! साइबर गैंग का भंडाफोड़, 18 ठग गिरफ्तार

Cyber Frauds: दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर सिंडिकेट का खुलासा किया है। साइबर गैंग SBI के क्रेडिट कार्ड धारकों को निशाना बनाकर 2.60 करोड़ रुपये की ठगी कर रहा था।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 16, 2025

Cyber Frauds
साइबर क्राइम (प्रतीकात्मक फोटो)

Cyber Frauds: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड धारकों को निशाना बनाकर 2.60 करोड़ रुपये की ठगी कर रहा था। छह महीने के ऑपरेशन के बाद पुलिस ने दिल्ली के ककरोला और उत्तम नगर से संचालित इस गिरोह के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टरमाइंड, कॉल सेंटर संचालक, डेटा चोर और ट्रैवल एजेंट शामिल हैं। यह ऑपरेशन साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कैसे काम करता था गैंग, सोशल इंजीनियरिंग का जाल

यह गिरोह अवैध कॉल सेंटरों के जरिए देशभर में SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को फर्जी कॉल करता था। खुद को बैंक अधिकारी बताकर, वे ‘वन टाइम परमिशन’ और ‘कस्टमर वैल्यू वेरिफिकेशन कोड’ जैसे भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल कर ग्राहकों से OTP और CVV नंबर हासिल करते थे। इनका उपयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड खरीदने और घरेलू हवाई टिकट बुक करने में किया जाता था। गिरोह ने गुप्त तरीकों से ग्राहकों का डेटा, जैसे नाम, मोबाइल नंबर और कार्ड की जानकारी चुराया था।

ये भी पढ़ें

मोदी की चीन यात्रा से पहले वांग यी का भारत दौरा: सीमा विवाद पर होगी अहम चर्चा
राष्ट्रीय
image

धोखाधड़ी का पैसा: नकद और क्रिप्टोकरेंसी

पुलिस के अनुसार, गिफ्ट कार्ड्स को ट्रैवल एजेंटों और बिचौलियों को बेचकर गिरोह नकद या USDT (टीथर) क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान लेता था, जिससे धोखाधड़ी का पैसा वित्तीय प्रणाली से गायब हो जाता था। दिलचस्प बात यह है कि गिरोह ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के SBI ग्राहकों को निशाना नहीं बनाया। इस ऑपरेशन में कुल 2.6 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ।

18 अपराधी गिरफ्तार, कॉल सेंटर सील

दिल्ली पुलिस ने कॉल सेंटर, सिम कार्ड प्रदाता, डेटा चोर और ट्रैवल एजेंटों सहित सभी स्तर के अपराधियों को पकड़ा। डीसीपी (IFSO) हेमंत तिवारी ने बताया कि यह ऑपरेशन जटिल था, क्योंकि गिरोह ने सोशल इंजीनियरिंग और अंदरूनी साठगांठ का इस्तेमाल किया। कॉल सेंटरों को सील कर दिया गया है और जांच जारी है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनजान कॉल्स पर OTP या CVV साझा न करें।

ये भी पढ़ें

मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा, जानें फिर क्या हुआ
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 07:01 pm

Hindi News / National News / SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! साइबर गैंग का भंडाफोड़, 18 ठग गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.