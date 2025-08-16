SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! साइबर गैंग का भंडाफोड़, 18 ठग गिरफ्तार

Cyber Frauds: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड धारकों को निशाना बनाकर 2.60 करोड़ रुपये की ठगी कर रहा था। छह महीने के ऑपरेशन के बाद पुलिस ने दिल्ली के ककरोला और उत्तम नगर से संचालित इस गिरोह के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टरमाइंड, कॉल सेंटर संचालक, डेटा चोर और ट्रैवल एजेंट शामिल हैं। यह ऑपरेशन साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।