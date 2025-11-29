Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

श्रीलंका में साइक्लोन Ditwah ने बरपाया कहर, PM मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, आज भारत में अलर्ट जारी

Cyclone Ditwaha ने श्रीलंका में कहर बरपाया है। 56 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आज साइक्लोन को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से भारत में अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 29, 2025

cyclone ditwah

साइक्लोन दितवाह (फोटो-IANS)

IMD Alert on Cyclone Ditwaha: साइक्लोन Ditwah ने पड़ोसी देश श्रीलंका में भयानक कहर बरपाया है। साइक्लोन के चलते हुए हादसों में 56 से अधिक लोगों की मौत हुई। भारत ने आपदा प्रभावित श्रीलंका के लिए मदद की घोषणा की है। शुक्रवार को भारत ने साइक्लोन से प्रभावित श्रीलंका को जरूरी राहत सप्लाई पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली इस स्थिति से निपटने के लिए और मदद देने के लिए तैयार है। वहीं, चक्रवात Ditwah भारत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (घशअ ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

भारत मदद को है तैयार

भारत सरकार ने श्रीलंका को मदद करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इसके तहत राहत सामग्री की पहली खेप भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और फ्रंटलाइन शिप INS उदयगिरी से पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, "साइक्लोन Ditwah की वजह से श्रीलंका के जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आराम और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।"

उन्होंने कहा कि हमारे सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत ने "ऑपरेशन सागर बंधु" के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत मदद भेजी है। जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद देने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन MAHASAGAR के हिसाब से भारत जरूरत के समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है।

कोलंबो भेजी राहत सामग्री

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि साइक्लोन Ditwah से हुई मौतों और तबाही से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू किया गया है। INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी। आगे की कार्रवाई चल रही है।

56 लोगों की मौत

श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कम से कम 56 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक, 12,313 परिवारों के 43,900 से ज़्यादा लोग खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए हैं।

आज भारत में अलर्ट जारी

चक्रवात Ditwah उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 नवंबर, 2025 की सुबह तक इसके उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही, समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Nov 2025 07:01 am

Published on:

29 Nov 2025 06:48 am

Hindi News / National News / श्रीलंका में साइक्लोन Ditwah ने बरपाया कहर, PM मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, आज भारत में अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.