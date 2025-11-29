श्रीलंका में साइक्लोन Ditwah ने बरपाया कहर, PM मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, आज भारत में अलर्ट जारी

IMD Alert on Cyclone Ditwaha: साइक्लोन Ditwah ने पड़ोसी देश श्रीलंका में भयानक कहर बरपाया है। साइक्लोन के चलते हुए हादसों में 56 से अधिक लोगों की मौत हुई। भारत ने आपदा प्रभावित श्रीलंका के लिए मदद की घोषणा की है। शुक्रवार को भारत ने साइक्लोन से प्रभावित श्रीलंका को जरूरी राहत सप्लाई पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली इस स्थिति से निपटने के लिए और मदद देने के लिए तैयार है। वहीं, चक्रवात Ditwah भारत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (घशअ ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है।