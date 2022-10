चक्रवाती तूफान 'सितरंग' से बांग्लादेश में 35 लोगों की मौत, असम में कई घर तबाह, उत्तर पूर्वी राज्यों में रेड अलर्ट

बांग्लादेश में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान 'सितरंग' अब भारत में रौद्र रूप दिखा रहा है। बांग्लादेश में तूफान के कारण 35 लोगों की मौत हो गई है। वहीं असम में कई घर तबाह हो गए हैं और कई पेड़ व बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं।

Cyclone 'Sitrang' killed 35 in Bangladesh, destroyed many houses in Assam, red alert in North Eastern states