महाराष्ट्र: धारावी में सिलेंडर विस्फोट में 15 घायल, 5 की हालत गंभीर

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई के धारावी इलाके में रविवार को अचानक एक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट (Cylinder Blast In Dharavi ) हो गया। इस भयानक घटना में 15 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि धारावी इलाके में एक सिलेंडर विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 15 लोग घायल हो गए हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बताया कि सभी 15 घायलों को सायन अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।

यह घटना दोपहर 12.28 बजे धारावी में मुबारक होटल के सामने शाहू नगर, कमला नगर में हुई। धमाके की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में कामयाब रही।

