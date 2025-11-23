मां के दूध में मिला खतरनाक जहर, स्टडी में हुआ चौकाने वाला खुलासा; जान लें पूरी खबर

मां का दूध बच्चे के लिए अच्छा होता है, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसके मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है। लेकिन नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टडी के मुताबिक बिहार में 40 महिलाओं के दूध के सैंपल में यूरेनियम का उच्च स्तर पाया गया है। यह स्टडी पटना के महावीर कैंसर संस्थान की ओर से डॉ. अरुण कुमार की अगुवाई में की गई।