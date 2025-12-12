12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दुष्कर्म किया गया, मर्डर करने की कोशिश हुई…इस डॉन की बेटी ने वीडियो बना क्यों पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई मदद की गुहार?

डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्ज़ा ने वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही देश के कानूनों को और मजबूत बनाने की बात भी कही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 12, 2025

Haseen Mastan Mirza

Haseen Mastan Mirza(Image-Insta/@haseenmastanmirza)

Haseen Mastan Mirja: एक समय में मुंबई का डॉन कहे जाने वाले हाजी मस्तान की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने साथ हुई कथित ज्यादतियों के बारे में बात करते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की मांग कर रही है। वीडियो में हसीन मस्तान मिर्ज़ा ने दावा किया है कि जिनके ऊपर केस चल रहा है, वो कोर्ट तक नहीं आते हैं। उन्हें न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

Haseen Mastan Mirja: लंबे समय से नहीं मिल सका न्याय


वीडियो में महिला ने बताया है कि उसकी पहचान छिपाई गई, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश जैसी गंभीर घटनाएं हुई, लेकिन लंबे समय से उसे न्याय नहीं मिल सका है। पीड़िता ने कहा कि कई सालों से वह अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों और मीडिया से मदद मांग रही है, लेकिन उसके मुद्दे को गंभीरता से नहीं सुना जाता। कुछ मीडिया संस्थानों ने अब उससे संपर्क करने की बात कही है, जिसके बाद उसने उम्मीद जताई कि उसकी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे।

देश के कानूनों को और मजबूत बनाया जाए- हसीन मस्तान मिर्ज़ा


वीडियो में महिला का कहना है कि देश के कानूनों को इतना मजबूत बनाया जाए कि आरोपी वर्षों तक कोर्ट में पेश न होने जैसी लापरवाहियां न कर सकें और न ही कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर पाएं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यदि कानून सख्त होंगे, तो न रेप की घटनाएं होंगी, न हत्या के प्रयास, और न ही किसी की संपत्ति पर कब्जा करने जैसी वारदातें। आगे कहा कि ऐसे कानून बनाए जाएं, जो अपराधियों को अपराध करने से पहले ही डराने के लिए पर्याप्त हों। वीडियो के अंत में महिला ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वह और उसके जैसे कई लोग वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कानूनों को और कठोर बनाकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो दोस्तों की चमकी किस्मत, रातोंरात बने ‘लखपति’
पन्ना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 06:32 am

Published on:

12 Dec 2025 03:55 am

Hindi News / National News / दुष्कर्म किया गया, मर्डर करने की कोशिश हुई…इस डॉन की बेटी ने वीडियो बना क्यों पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई मदद की गुहार?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.