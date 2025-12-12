दुष्कर्म किया गया, मर्डर करने की कोशिश हुई…इस डॉन की बेटी ने वीडियो बना क्यों पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई मदद की गुहार?

Haseen Mastan Mirza(Image-Insta/@haseenmastanmirza)
Haseen Mastan Mirja: एक समय में मुंबई का डॉन कहे जाने वाले हाजी मस्तान की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने साथ हुई कथित ज्यादतियों के बारे में बात करते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की मांग कर रही है। वीडियो में हसीन मस्तान मिर्ज़ा ने दावा किया है कि जिनके ऊपर केस चल रहा है, वो कोर्ट तक नहीं आते हैं। उन्हें न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
वीडियो में महिला ने बताया है कि उसकी पहचान छिपाई गई, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश जैसी गंभीर घटनाएं हुई, लेकिन लंबे समय से उसे न्याय नहीं मिल सका है। पीड़िता ने कहा कि कई सालों से वह अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों और मीडिया से मदद मांग रही है, लेकिन उसके मुद्दे को गंभीरता से नहीं सुना जाता। कुछ मीडिया संस्थानों ने अब उससे संपर्क करने की बात कही है, जिसके बाद उसने उम्मीद जताई कि उसकी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे।
वीडियो में महिला का कहना है कि देश के कानूनों को इतना मजबूत बनाया जाए कि आरोपी वर्षों तक कोर्ट में पेश न होने जैसी लापरवाहियां न कर सकें और न ही कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर पाएं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यदि कानून सख्त होंगे, तो न रेप की घटनाएं होंगी, न हत्या के प्रयास, और न ही किसी की संपत्ति पर कब्जा करने जैसी वारदातें। आगे कहा कि ऐसे कानून बनाए जाएं, जो अपराधियों को अपराध करने से पहले ही डराने के लिए पर्याप्त हों। वीडियो के अंत में महिला ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वह और उसके जैसे कई लोग वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कानूनों को और कठोर बनाकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए।
