दुष्कर्म किया गया, मर्डर करने की कोशिश हुई…इस डॉन की बेटी ने वीडियो बना क्यों पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई मदद की गुहार?



वीडियो में महिला का कहना है कि देश के कानूनों को इतना मजबूत बनाया जाए कि आरोपी वर्षों तक कोर्ट में पेश न होने जैसी लापरवाहियां न कर सकें और न ही कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर पाएं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यदि कानून सख्त होंगे, तो न रेप की घटनाएं होंगी, न हत्या के प्रयास, और न ही किसी की संपत्ति पर कब्जा करने जैसी वारदातें। आगे कहा कि ऐसे कानून बनाए जाएं, जो अपराधियों को अपराध करने से पहले ही डराने के लिए पर्याप्त हों। वीडियो के अंत में महिला ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वह और उसके जैसे कई लोग वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कानूनों को और कठोर बनाकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए।