बिहार में जहरीली शराब से मौत पर हंगामा, विधानसभा में गुस्से से लाल हुए CM नीतीश कुमार

Liquor Ban in Bihar: बिहार में जहरीली शराब के कारण छपरा और बेगूसराय जिले में 12 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सदन में सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा में विपक्षी दलों के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे। गुस्से से तमतमाए नीतीश ने विपक्षी दलों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

Death due to Spurious Liquor in Bihar: CM Nitish Kumar fired again in assembly