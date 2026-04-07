‘कोशिश करके देख लो’, पाकिस्तान के कोलकाता पर हमले की धमकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब

राजनाथ सिंह ने अपने बयान में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 55 साल पहले पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जब उसका विभाजन हुआ और बांग्लादेश का गठन हुआ। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से बंगाल की ओर नजर उठाई, तो इस बार परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि भारत किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है और उसकी नीति अब अधिक आक्रामक और निर्णायक हो गई है।