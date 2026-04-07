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‘कोशिश करके देख लो’, पाकिस्तान के कोलकाता पर हमले की धमकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब

पाकिस्तान के कोलकाता पर हमले की धमकी के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 युद्ध की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि किसी भी उकसावे का जवाब निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा।

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भारत

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Himadri Joshi

Apr 07, 2026

Rajnath Singh

Rajnath Singh (Image-ANI)

भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच तीखी टिप्पणियों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की धमकी पर कड़ा जवाब देते हुए 1971 युद्ध की याद दिलाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चुनौती को हल्के में नहीं लेगा और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करेगा।

ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता पर हमले की दी थी धमकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान कोलकाता तक जवाब देगा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा कि पाकिस्तान को ऐसे उकसावे वाले बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाया गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उनका यह बयान पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान आया, जहां उन्होंने सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बात कही।

1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की दिलाई याद

राजनाथ सिंह ने अपने बयान में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 55 साल पहले पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जब उसका विभाजन हुआ और बांग्लादेश का गठन हुआ। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से बंगाल की ओर नजर उठाई, तो इस बार परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि भारत किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है और उसकी नीति अब अधिक आक्रामक और निर्णायक हो गई है।

ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र

रक्षा मंत्री ने अपने हालिया भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जो पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है और भारत सतर्क है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए कहा कि भारत का पड़ोसी देश किसी भी समय गलत कदम उठा सकता है। ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। यह बयान भारत की बदलती सुरक्षा नीति और मजबूत सैन्य रुख को दर्शाता है।

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Updated on:

07 Apr 2026 02:10 pm

Published on:

07 Apr 2026 02:09 pm

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