CEC विवाद: महाभियोग नोटिस खारिज होने के बाद अब क्या करेगा विपक्ष? सामने आए बड़े विकल्प

जहां राज्यसभा में विपक्ष के 63 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे, वहीं लोकसभा में दिए नोटिस पर 130 सांसदों के हस्ताक्षर थे। राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर बिरला ने नोटिस और इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। दोनों सदनों की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि सभी प्रासंगिक पहलुओं और संबंधित मुद्दों का सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के बाद इसे स्वीकार करने और आगे बढ़ाने योग्य नहीं माना गया।