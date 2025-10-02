Patrika LogoSwitch to English

मोबाइल गेम खेलने पर बहन ने डांटा तो भाई ने लगा ली फांसी, माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल

दिल्ली में बहन द्वारा डांटने पर भाई ने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Oct 02, 2025

दिल्ली में किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या (Photo-AI)

राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से एक हैरान वाली घटना सामने आई है। लालबाग क्षेत्र में मोबाइल गेम को लेकर भाई-बहन के बीच हुआ मामूली-सा झगड़ा जानलेवा साबित हो गया। 15 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपनी बड़ी बहन की डांट से आहत होकर फांसी लगा ली, जिससे परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा।

गेम बंद करने के लिए बहन ने डांटा

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया- मृतक लड़के का नाम आदर्श था, जो 9वीं कक्षा का छात्र था। बुधवार शाम को घर पर अकेले रहते हुए आदर्श मोबाइल पर गेम खेलने में मग्न हो गया। उसकी बड़ी बहन ने उसे गेम बंद करने और पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत दी, लेकिन आदर्श ने बात नहीं मानी, जिस पर बहन ने सख्ती से डांट दिया। 

किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

इसके बाद डांट से नाराज होकर आदर्श गुस्से में कमरे में चला गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के सदस्यों को शक हुआ और वे अंदर पहुंचे, तो आदर्श को फांसी के फंदे पर लटका पाया। 

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस

परिजन तुरंत आदर्श को फंदे से उताकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया- घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की।

सदमे में परिवार

परिवार के इकलौते बेटे की मौत होने के बाद घरवाले सदमे में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बहन की एक डांट के बाद वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा। घटना के बाद बहन को विश्वास नहीं हो रहा कि एक छोटे से झगड़े की वजह से उसके भाई ने आत्महत्या कर ली। 

राष्ट्रीय

Published on:

02 Oct 2025 05:01 pm

