मोबाइल गेम खेलने पर बहन ने डांटा तो भाई ने लगा ली फांसी, माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया- मृतक लड़के का नाम आदर्श था, जो 9वीं कक्षा का छात्र था। बुधवार शाम को घर पर अकेले रहते हुए आदर्श मोबाइल पर गेम खेलने में मग्न हो गया। उसकी बड़ी बहन ने उसे गेम बंद करने और पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत दी, लेकिन आदर्श ने बात नहीं मानी, जिस पर बहन ने सख्ती से डांट दिया।