Delhi Air Pollution: अब भी जहरीली है राजधानी की हवा, लॉकडाउन पर आज आ सकता है फैसला

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिवाली के बाद से अब तक हवा जहरीली बनी हुई है, जो सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ना सिर्फ केंद्र बल्कि दिल्ली सरकार भी सख्त नजर आ रही है। वहीं एनसीआर में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, बावजूद इसके बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिखा है।

दिल्ली-एनसीआर वासियों को रविवार से हल्की राहत मिली है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद प्रदूषकों को फैलने में मदद मिलेगी। इससे वायु गुणवत्ता के स्तर में हल्का सुधार होने की उम्मीद है। प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की आपात स्थितियों के चलते 16 नवंबर से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी (CAQM) ने लागू किया था उनमें से कई की समय सीमा आज खत्म हो रही है। ऐसे में आज प्रदूषण को लेकर आपात बैठक में लॉकडाउन जैसे फैसलों पर विचार हो सकता है।

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 347 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India