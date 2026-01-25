बारिश से राजधानी को मिली राहत, दिल्ली में AQI हुआ 150

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने हवा की क्वालिटी में सुधार और पूर्वानुमान के रुझानों को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III को हटा दिया है। हालांकि GRAP स्टेज III को हटाया जा रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि AQI का स्तर और खराब न हो, नागरिकों से अनुरोध है कि वो GRAP के मौजूदा शेड्यूल के स्टेज II और I के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।