बारिश से राजधानी को मिली राहत, दिल्ली में AQI हुआ 150

Delhi AQI improves (Photo - ANI)
देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) पिछले कई महीनों से प्रदूषण की वजह से घुट रही थी। खराब एयर क्वालिटी की वजह से दिल्लीवासियों को बड़ी परेशानी हो रही थी। मानसून (Monsoon) के दौरान लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश रुकते ही दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई। सर्दी के साथ जहरीली हवा दिल्लीवासियों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई थी। कुछ दिन पहले तक दिल्ली का एक्यूआई - एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI - Air Quality Index) 400 से ऊपर था। लेकिन अब इसमें सुधार हुआ है।
दिल्ली में शुक्रवार को अच्छी बारिश देखने को मिली। इसका फायदा हवा पर भी पड़ा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बारिश के बाद हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। रविवार की सुबह दिल्ली का एक्यूआई 150 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' कैटेगरी में है। हालांकि बारिश होने से ठंड बढ़ गई, लेकिन इससे प्रदूषण से काफी राहत मिली।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने हवा की क्वालिटी में सुधार और पूर्वानुमान के रुझानों को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III को हटा दिया है। हालांकि GRAP स्टेज III को हटाया जा रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि AQI का स्तर और खराब न हो, नागरिकों से अनुरोध है कि वो GRAP के मौजूदा शेड्यूल के स्टेज II और I के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।
