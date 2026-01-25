25 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

बारिश से राजधानी को मिली राहत, दिल्ली में AQI हुआ 150

बारिश से देश की राजधानी को राहत मिली है। दिल्ली का एक्यूआई कुछ दिन पहले तक 400 से भी ऊपर था, लेकिन बारिश के बाद इसमें सुधार हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Tanay Mishra

Jan 25, 2026

Delhi AQI improves

Delhi AQI improves (Photo - ANI)

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) पिछले कई महीनों से प्रदूषण की वजह से घुट रही थी। खराब एयर क्वालिटी की वजह से दिल्लीवासियों को बड़ी परेशानी हो रही थी। मानसून (Monsoon) के दौरान लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश रुकते ही दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई। सर्दी के साथ जहरीली हवा दिल्लीवासियों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई थी। कुछ दिन पहले तक दिल्ली का एक्यूआई - एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI - Air Quality Index) 400 से ऊपर था। लेकिन अब इसमें सुधार हुआ है।

बारिश से राजधानी को मिली राहत

दिल्ली में शुक्रवार को अच्छी बारिश देखने को मिली। इसका फायदा हवा पर भी पड़ा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बारिश के बाद हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। रविवार की सुबह दिल्ली का एक्यूआई 150 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' कैटेगरी में है। हालांकि बारिश होने से ठंड बढ़ गई, लेकिन इससे प्रदूषण से काफी राहत मिली।

GRAP स्टेज III हटा

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने हवा की क्वालिटी में सुधार और पूर्वानुमान के रुझानों को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III को हटा दिया है। हालांकि GRAP स्टेज III को हटाया जा रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि AQI का स्तर और खराब न हो, नागरिकों से अनुरोध है कि वो GRAP के मौजूदा शेड्यूल के स्टेज II और I के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।

Woman assaults old mother

