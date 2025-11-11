Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो आया सामने, नजारा देखकर कांप गए थे आसपास के लोग

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट हुआ था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तीन लोग वे भी शामिल है, जो कार में मौजूद थे। वहीं कई अन्य घायल हो गए। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिसके बाद बाद कार में विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय वीडियो में चमकीली पीली रोशनी नजर आ रही है।