Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो आया सामने, नजारा देखकर कांप गए थे आसपास के लोग

दिल्ली कार विस्फोट का नया वीडियो आया सामने (Photo-Patrika)
दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट हुआ था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तीन लोग वे भी शामिल है, जो कार में मौजूद थे। वहीं कई अन्य घायल हो गए। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिसके बाद बाद कार में विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय वीडियो में चमकीली पीली रोशनी नजर आ रही है।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, उसे कथित तौर पर एक कश्मीरी डॉक्टर मोहम्मद उमर चला रहा था, जिस पर हमले के पीछे होने का संदेह है। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी उमर का हाल ही में फरीदाबाद में पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल से संबंध है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, धमाके से कुछ मिनट पहले लाल किले के पास एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी थी। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया, "शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। उस गाड़ी में धमाका हुआ और धमाके की वजह से आस-पास की गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गईं।"
पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और विस्फोट से पहले संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
लाल किले को पर्यटकों के लिए तीन दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने भी सुरक्षा कारणों से वायलेट लाइन पर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है।
सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कार में तीन लोग सवार थे। यह शाम 4 बजे दरियागंज मार्केट से शांतिवन मार्ग पर लाल किले के पास एक पार्किंग में जाती हुई दिखाई दी। लगभग दो घंटे बाद इसे पार्किंग स्थल से निकलकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यू-टर्न लेते हुए लोअर सुभाष मार्ग की ओर जाते देखा गया।
