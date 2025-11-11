Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो आया सामने, नजारा देखकर कांप गए थे आसपास के लोग

Delhi Blast: दिल्ली पुलिस के मुताबिक, धमाके से कुछ मिनट पहले लाल किले के पास एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी थी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 11, 2025

दिल्ली कार विस्फोट का नया वीडियो आया सामने

दिल्ली कार विस्फोट का नया वीडियो आया सामने (Photo-Patrika)

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट हुआ था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तीन लोग वे भी शामिल है, जो कार में मौजूद थे। वहीं कई अन्य घायल हो गए। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिसके बाद बाद कार में विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय वीडियो में चमकीली पीली रोशनी नजर आ रही है।

हुंडई i20 कार में हुआ था विस्फोट

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, उसे कथित तौर पर एक कश्मीरी डॉक्टर मोहम्मद उमर चला रहा था, जिस पर हमले के पीछे होने का संदेह है। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी उमर का हाल ही में फरीदाबाद में पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल से संबंध है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, धमाके से कुछ मिनट पहले लाल किले के पास एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी थी। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया, "शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। उस गाड़ी में धमाका हुआ और धमाके की वजह से आस-पास की गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गईं।"

पुलिस ने केस किया दर्ज

पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और विस्फोट से पहले संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

तीन दिनों के लिए लाल किला बंद

लाल किले को पर्यटकों के लिए तीन दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने भी सुरक्षा कारणों से वायलेट लाइन पर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है।

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कार में तीन लोग सवार थे। यह शाम 4 बजे दरियागंज मार्केट से शांतिवन मार्ग पर लाल किले के पास एक पार्किंग में जाती हुई दिखाई दी। लगभग दो घंटे बाद इसे पार्किंग स्थल से निकलकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यू-टर्न लेते हुए लोअर सुभाष मार्ग की ओर जाते देखा गया।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया बड़ा अपडेट, कार की हुई पहचान
राष्ट्रीय
दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

11 Nov 2025 04:36 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो आया सामने, नजारा देखकर कांप गए थे आसपास के लोग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election: दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान, शाम 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

Bihar election 2025
पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे फेज में बंपर वोटिंग के बीच 20 हजार वोटरों का वोटिंग से इंकार, जानिए क्यों?

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election: दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त उछाल, दोपहर 1 बजे तक 47.62% वोटिंग, 2020 से 13% अधिक

bihar election Bihar Election 2025, Bihar Chunav Phase 2 Voting, Bihar Election Candidates
पटना

Bihar 2nd Phase Chunav: कांग्रेस-भाजपा समर्थकों के बीच वोटिंग के दौरान जमकर हुई मारपीट, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

राष्ट्रीय

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.