Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया बड़ा अपडेट, कार की हुई पहचान

Delhi Blast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल हुए ऑटो चालक ने बताया कि यह विस्फोट स्विफ्ट डिजायर कार में हुआ है। हालांकि विस्फोट के बाद देश के कई शहरों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है।