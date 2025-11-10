Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया बड़ा अपडेट, कार की हुई पहचान

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट (Photo-Patrika)
Delhi Blast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल हुए ऑटो चालक ने बताया कि यह विस्फोट स्विफ्ट डिजायर कार में हुआ है। हालांकि विस्फोट के बाद देश के कई शहरों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार, विस्फोट जैसी कुछ आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद उन्हें सूचना मिली। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।
घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कार ब्लास्ट की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार शाम को एक धीमी गति से चल रही कार रेड सिग्नल पर रुकी, जिसमें ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में आस-पास की गाड़ीयां भी चपेट में आ गई। कमिश्नर ने बताया कि घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई व कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से घटना के विषय में हुई बातचीत की भी पुष्टि की है।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
