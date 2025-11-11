Delhi Blast: मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10 लाख, सीएम रेखा ने किया मुआवजे का ऐलान

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विस्फोट में जान गंवाने वाले और जख्मी होने वाले के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पीटीआई के अनुसार, इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कार में सवार तीन लोग भी शामिल हैं। विस्फोट का मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है।