Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10 लाख, सीएम रेखा ने किया मुआवजे का ऐलान

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 11, 2025

Blast in Delhi

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विस्फोट में जान गंवाने वाले और जख्मी होने वाले के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पीटीआई के अनुसार, इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कार में सवार तीन लोग भी शामिल हैं। विस्फोट का मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है।

मृतकों के परिवारों को 10 लाख, घायलों को 5 लाख की आर्थिक मदद

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो इस घटना में घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, और हमने तत्काल राहत के लिए एक संवेदनशील निर्णय लिया है। इस घटना में मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी।'

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देशभर में हाई अलर्ट

उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया था। इसके बाद देशभर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हर प्रदेश के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद लाल किला के आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर कुछ समय के लिए एंट्री बंद कर दी गई थी।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से की ये अपील

दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने अपील की है कि लोग घबराएं नहीं, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अनजान वस्तु, या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। शहर में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और पुलिस चौकसी लगातार बढ़ाई जा रही है।

आईएमए ने जताया दुख, कहा- दोषी साबित हुए तो कड़ी सजा हो

लाल किला के पास हुए विस्फोट की घटना पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त की। आईएमए ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता दिखाई है। एसोसिएशन ने कहा कि किसी भी चिकित्सक द्वारा हिंसा या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होना निंदनीय है और यह चिकित्सकीय पेशे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Exit Polls: प्रशांत किशोर हुए ‘फुस्स’, डबल डिजिट का भी नहीं मिला आर्शीवाद
राष्ट्रीय
Prashant Kishor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 09:23 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10 लाख, सीएम रेखा ने किया मुआवजे का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Exit Poll Bihar 2025: नीतीश नहीं तेजस्वी की इस एग्जिट पोल में बन रही सरकार, जानें कितनी दी सीटें

जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में महागठबंधन की बन रही सरकार
राष्ट्रीय

बिहार में एग्जिट पोल में पिछड़ने के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: सीमांचल में वोटर्स की लगी लंबी कतार, किसे होगा फायदा?

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Exit Poll: तेज प्रताप का क्या होगा? एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
पटना

Bihar Election Exit Polls: नीतीश की JDU या मोदी की BJP, किसने मारी बाजी ?

PM Modi-CM Nitish Kumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.