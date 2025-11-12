Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: मोदी सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को माना ‘आतंकी हमला’, कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव

Delhi Blast: कैबिनेट की बैठक में दिल्ली कार विस्फोट को आतंकी हमला माना है। इसको लेकर बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 12, 2025

दिल्ली कार विस्फोट को सरकार ने माना आतंकी हमला

दिल्ली कार विस्फोट को सरकार ने माना आतंकी हमला (Photo: IANS)

Delhi Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली कार विस्फोट को आंतकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में घटना की कड़ी निंदा की गई और इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई कायराना हरकत बताया गया। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “देश ने 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार विस्फोट के माध्यम से राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है। मंत्रिमंडल ने निर्देश जारी किए हैं कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए, ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। 

दो मिनट का रखा मौन

इस दौरान कैबिनेट ने दो मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। बैठक में चिकित्सा कर्मियों की भी सरहाना की गई।

पीएम मोदी ने घायलों से की मुलाकात

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के पास हुए धमाके में घायल हुए व्यक्तियों से एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। अस्पताल में पीएम मोदी करीब 25 मिनट तक रुके। 

एक्स पर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस साजिश में शामिल सभी लोगों को सजा दिलाई जाएगी। 

पुलिस ने 500 जगहों पर की छापेमारी

बुधवार को जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकी तंत्र के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी और घाटी में आतंकवादी सहयोगियों और जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) सहित प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के करीब 500 ठिकानों पर छापेमारी की।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: उमर नबी की ‘लाल कार’ बरामद, दोस्त के फार्महाउस में थी इकोस्पोर्ट
राष्ट्रीय
दिल्ली कार विस्फोट का नया वीडियो आया सामने

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

12 Nov 2025 09:52 pm

Published on:

12 Nov 2025 09:45 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: मोदी सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को माना ‘आतंकी हमला’, कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

jyoti singh
पटना

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Vote counting by EVM
पटना

Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.