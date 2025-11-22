Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में NIA को मिली एक और बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर से इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार

तुफैल अहमद की गिरफ्तारी तब हुई जब एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली धमाके के मामले में कुलगाम में डॉ. मुजफ्फर अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 22, 2025

दिल्ली कार धमाके में NIA को मिली सफलता

दिल्ली कार धमाके में NIA को मिली सफलता (Photo-IANS)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में एनआईए को एक और बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर से एक इलेक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया है। उसकी पहचान तुफैल अहमद के रूप में हुई है। वह श्रीनगर का रहने वाला है। इलेक्ट्रीशियन पर आतंकी मॉड्यूल का सदस्य होने का शक भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जांच के दौरान धमाके की साजिश में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

चार लोगों को किया था गिरफ्तार

हालांकि एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि तुफैल अहमद ने दिल्ली आतंकी साजिश में किस प्रकार योगदान दिया तथा पूरी साजिश में उसकी क्या भूमिका थी। इससे पहले जांच एजेंसी ने गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक धार्मिक उपदेशक को भी हिरासत में लिया था।

डॉ. मुजफ्फर के खिलाफ वारंट हुआ जारी

बता दें कि तुफैल अहमद की गिरफ्तारी तब हुई जब एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली धमाके के मामले में कुलगाम में डॉ. मुजफ्फर अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। डॉ. मुजफ्फर काजीगुंड का रहने वाला है। वह अगस्त में भारत से भाग गया था और अब वह अफगानिस्तान में शरण ले रहा है।

वहीं जांचकर्ताओं का कहना है कि वह जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं और कई राज्यों में सक्रिय सफेदपोश आतंकी नेटवर्क के बीच एक अहम कड़ी का काम करता था। जम्मू-कश्मीर पुलिस उसके प्रत्यर्पण और जांच को आगे बढ़ाने के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस का अनुरोध पहले ही कर चुकी है।

दिल्ली धमाके की जांच कर रहे अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या जैश-ए-मोहम्मद के किसी मॉड्यूल ने कश्मीर के अस्पतालों को गुप्त हथियार भंडारण स्थल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह समूह चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा का फायदा उठाकर अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और नौगाम के अस्पतालों को "हथियार" छुपाने के संभावित ठिकानों के रूप में तलाश रहा था।

ये भी पढ़ें

अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार
राष्ट्रीय
Al-Falah के फाउंडर को ED ने किया गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Nov 2025 08:15 pm

Published on:

22 Nov 2025 08:14 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में NIA को मिली एक और बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर से इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात
राष्ट्रीय

CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.