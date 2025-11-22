Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में NIA को मिली एक और बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर से इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में एनआईए को एक और बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर से एक इलेक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया है। उसकी पहचान तुफैल अहमद के रूप में हुई है। वह श्रीनगर का रहने वाला है। इलेक्ट्रीशियन पर आतंकी मॉड्यूल का सदस्य होने का शक भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जांच के दौरान धमाके की साजिश में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।